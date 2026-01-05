Futbol: Turkcell Süper Kupa
Stat:Gaziantep
Hakemler:Cihan Aydın, Anıl Usta, Serkan Çimen
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez (Dk. 70 Lemina), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 70 Kazımcan Karataş), İlkay Gündoğan (Dk. 60 Torreira), Sara, Sane, Yunus Akgün (Dk. 70 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 79 Ahmed Kutucu), Icardi
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Pina (Dk. 87 Cihan Çanak) Tim Folcarelli, Bouchouari, Zubkov (Dk. 87 Salih Malkoçoğlu), Muçi, Olaigbe (Dk. 77 Nwakaeme), Augusto (90+3 Onuralp Çakıroğlu)
Goller: Dk. 38 Barış Alper Yılmaz, Dk. 45+2 Eren Elmalı, Dk. 64 Yunus Akgün, Dk. 81 Icardi (Galatasaray), Dk. 55 Augusto (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Sara (Galatasaray), Dk. 50 Batagov, Dk. 90 Serdar Saatçı (Trabzonspor)
GAZİANTEP
