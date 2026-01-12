Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Karamba Gassama'yı renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Karamba Gassama'yı kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 13:16 Güncelleme: 12.01.2026 - 13:25
        Gaziantep FK, Karamba Gassama'yı renklerine bağladı
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Karamba Gassama'yı kadrosuna dahil etti.

        Kulübün açıklamasına göre, ön libero pozisyonunda oynayan 21 yaşındaki futbolcu, Arnavutluk Ligi'nin Dinamo City takımından transfer edildi.

        Yeni transfer Karamba Gassama, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

        Açıklamada, "Karamba Gassama'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

