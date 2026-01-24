Gaziantep'te eski eşinin yüzüne kimyasal madde döken kişi tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, eski eşinin yüzüne kimyasal madde dökerek yaralayan kişi tutuklandı. A.K, eski eşi Aysel Sibel Çelik'in Merveşehir Mahallesi'ndeki evine giderek yüzüne kimyasal madde attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aysel Sibel Çelik'i ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Aysel Sibel Çelik'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

