        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Servisi hizmete açıldı

        Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Servisi hizmete girdi.

        Giriş: 24.01.2026 - 12:49 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:49
        
        

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valisi Kemal Çeber kentte sağlık yatırımlarının devam ettiğini belirtti.

        Yapılan hizmetlerle bölgenin sağlık yükünü hafiflettiklerini dile getiren Çeber, şunları kaydetti:

        "Gaziantep'te sağlık hizmetlerine özel bir önem veriyoruz. Sadece son iki yılda yatak kapasitemizi 2 bin 500'ün üzerinde artırdık. Yeni hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezleri açtık. Çok yakın zamanda yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizi ve 25 Aralık Devlet Hastanemizi açacağız."

        İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin ise Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Servisinin bipolar bozukluk, otizm spektrum bozuklukları gibi alanlarda hizmet vereceğini belirtti.

        Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Servisinin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

