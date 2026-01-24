Gaziantep Basketbol, Şemsettin Baş yönetiminde çok farklı

ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, başantrenör Şemsettin Baş yönetiminde çıktığı 35 maçın 30'unu kazandı.



Güneydoğu temsilcisi, 2024-2025 sezonunun ilk 18 haftasında sadece 6 galibiyet aldı ve 16. sıraya kadar gerileyince başantrenör Ali Yıldırım ile yollarını ayırdı.



Sezona Şemsettin Baş ile devam eden Gaziantep ekibi, 16 maçın 13'ünü kazanarak ligi 7. sırada tamamladı.



Bu sezon başında yoğun bir hazırlık dönemi geçiren ve kendi kadrosunu oluşturan tecrübeli başantrenör, ligde çıktığı 19 maçın 17'sinde galibiyet sevinci yaşadı, geçen sezon alt sıralardan aldığı takımı bu sezon liderlik koltuğuna oturttu.









- 10 maçtır kazanıyor





Son 10 maçını kazanan ekibiyle Süper Lig'i hedefleyen Şemsettin Baş, AA muhabirine, takım olarak iyi çalıştıklarını ve oyuncularının sisteme inanmasıyla birlikte başarının geldiğini söyledi.



Takımın başarısını bireysel istatistiklerden daha çok önemsediğini ifade eden Baş, şunları kaydetti:



"Hep söylüyorum, benim sistemim mücadele eden, bireysellikten uzak, takım oyununa dayalı birbiriyle yardımlaşan ve topu paylaşan bir sistem. Geçen sene elimizdeki oyuncular buna inanmıştı. Bu sene kendimiz seçtik, formata ve oyun düzenine uygun oyuncuları seçtik. Ben oyuncuları alırken önce karakterli olmasına bakıyorum. İyi oyuncu veya diğer takımlarda oynamış çok faydalı oyunculardan ziyade karakterli, savaşan ve takımı için kendisini feda eden oyunculara bakıyorum. Özellikle bu tip bir takım kurduğum için çok mutluyum."









- Hedef şampiyonluk



Takım olarak bütün maçları kazanmak istediklerini aktaran Baş, "Kaybediyorsak da mücadele ederek, son topa kadar savaşarak kaybedelim. Çok zor kaybeden bir takım olduk. Kalan 14 maçımız var, final maçı. Şu an lideriz, ilk yarıyı lider tamamladık. İkinci devreyi de inşallah lider bitirip şampiyon olmak istiyoruz." dedi.





Takım olarak gelen başarının kendisini her zaman mutlu ettiğini anlatan Baş, "Saha dışında Boray Bey, Özer Bey bize inanılmaz bir çalışma fırsatı tanıyor, sadece sahaya konsantre oluyoruz. Kulübümüz bize her türlü olanağı sağlıyor, biz de oyuncularımızı inandırabiliyoruz." diye konuştu.

