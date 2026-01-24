Habertürk
        Kar yağışı çiftçileri sevindirdi

        Araban Ziraat Odası ve Sarımsat Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, kentte etkili olan kar yağışının ardından tarım ürünlerinin rekoltenin artmasını beklediklerini söyledi.

        Giriş: 24.01.2026 - 12:54 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:56
        Altun, gazetecilere, AB tescilli Araban sarımsağının kalitesinin dünya tarafından bilindiğini belirtti.

        Kar yağışlarının ardından karla kaplı olan Araban Ovası'nın verimli topraklarında ekili olan sarımsak tarlalarında incelemelerde bulunduğunu aktaran Altun, "Bu yıl Araban sarımsağı yaklaşık 35 bin dönümde üretimi yapılacak. Aralık ve ocak ayında aralıklarla yağan kar yağışıyla birlikte üreticilerimizle verimde yüksek rekolte ve kalite ümit ediyoruz. Allah'ın izniyle yoğun kar yağışlarının ardından da bahar mevsimlerinde de beklediğimiz yağmur yağışlarının gerçekleşmesi durumunda oda ve üreticilerimiz olarak yüzümüz hep birlikte gülecek." dedi.

