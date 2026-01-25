Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

        Gaziantep'te tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 12:09 Güncelleme: 25.01.2026 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi Lefkoşa Caddesi'ndeki bir evde arkadaş oldukları öğrenilen Berat A. ile M.H.K. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.H.K, Berat A'yı bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Berat A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli M.H.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Dilan'ı öldürüp, intihar olarak göstermiş... Gerçek ortaya çıktı!
        Dilan'ı öldürüp, intihar olarak göstermiş... Gerçek ortaya çıktı!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi

        Benzer Haberler

        Cezaevi arkadaşlarının bıçaklı kavgası cinayetle son buldu
        Cezaevi arkadaşlarının bıçaklı kavgası cinayetle son buldu
        Gaziantep Basketbol zirveden inmek istemiyor
        Gaziantep Basketbol zirveden inmek istemiyor
        Gaziantep'te drift atan 2 sürücüye ceza: Tehlike saçtıkları anlar kamerada
        Gaziantep'te drift atan 2 sürücüye ceza: Tehlike saçtıkları anlar kamerada
        Kadın terzi, veresiye aldığı makinelerle kendi işini kurdu
        Kadın terzi, veresiye aldığı makinelerle kendi işini kurdu
        Gaziantep'te kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltı
        Gaziantep'te kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltı
        Gaziantep'te çocuklar tepsi, poşet ve leğenlerle kaydı
        Gaziantep'te çocuklar tepsi, poşet ve leğenlerle kaydı