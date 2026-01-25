Gaziantep'te tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

Gaziantep'te tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı. Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi Lefkoşa Caddesi'ndeki bir evde arkadaş oldukları öğrenilen Berat A. ile M.H.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.H.K, Berat A'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Berat A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli M.H.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.