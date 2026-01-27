Habertürk
    Takipde Kalın!
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep FK, 6 maçtır kazanamıyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, son 6 haftada taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 11:51 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:51
        Gaziantep FK, 6 maçtır kazanamıyor
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, son 6 haftada taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

        Teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımın başına gelmesiyle iyi bir çıkış yakalayan Güneydoğu temsilcisi, son haftalarda galibiyete uzanmakta zorlanıyor.

        Ligin 19. haftasını 25 puanla 8. sırada tamamlayan Gaziantep ekibi, 6 haftadır 3 puan alamıyor. Son galibiyetine ligin 13. haftasında 3-0'lık skorla deplasmanda Zecorner Kayserispor karşısında ulaşan kırmızı-siyahlılar, devam eden haftalarda sırasıyla Eyüpspor, Beşiktaş, Göztepe, Rams Başakşehir, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarından sadece 3 puan toplayabildi.


        Gaziantep FK, ligin 20. haftasında deplasmanda 1 Şubat Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

