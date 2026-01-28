Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Şahinbey Belediyesinden Halep'e çöp kamyonu ve konteyneri desteği

        Gaziantep'in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Halep'e 5 çöp kamyonu ve 750 çöp konteyneri göndereceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 13:18 Güncelleme: 28.01.2026 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şahinbey Belediyesinden Halep'e çöp kamyonu ve konteyneri desteği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Halep'e 5 çöp kamyonu ve 750 çöp konteyneri göndereceklerini bildirdi.

        Tahmazoğlu, gazetecilere, beraberindeki heyetle dün Halep Valiliğini, daha sonra Halep Kalesi'ni ziyaret ettiklerini söyleyerek, burada Halep'in yeniden imarı ve kalkınma sürecinin ele alındığını belirtti.


        Halep ile Şahinbey ve Gaziantep arasında tarihi ve kültürel bağların olduğunu vurgulayan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "Bundan 1,5 ay önce Halep Valimiz, Şahinbey Belediyemizi ziyaret ettiler. Bizlerden destek istediler. Biz de heyetimizle burayı ziyaret ettik. Burada yapabileceğimiz çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Özellikle teknik destek konusunda, fikir projeleri konusunda, buradaki parklar ve temizlik konusunda bizlerden destek istediler. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak burada şimdi bir parkın inşasına başladık. Şu anda hazırlıklarımızı yaptık. Çok yakın bir zamanda Halep halkının hizmetine sunacağız. Ayrıca 5 çöp kamyonu ve 750 çöp konteyneriyle buraya destek veriyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Narkokapan operasyonu: 445 gözaltı
        Narkokapan operasyonu: 445 gözaltı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Ons altın rekor tazeledi
        Ons altın rekor tazeledi
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Kıyamet Saati yeniden ayarlandı: Felakete 85 saniye
        Kıyamet Saati yeniden ayarlandı: Felakete 85 saniye

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te sahte kadın jandarma yakalandı
        Gaziantep'te sahte kadın jandarma yakalandı
        Kadooğlu Yağ, Gulfood 2026'da Türkiye'nin üretim gücünü küresel arenaya taş...
        Kadooğlu Yağ, Gulfood 2026'da Türkiye'nin üretim gücünü küresel arenaya taş...
        AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik: "Halep huzura koşuyor"
        AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik: "Halep huzura koşuyor"
        Dr. Altuncu, bulaşıcı hastalıklara karşı çocuklara aşı yaptırılması konusun...
        Dr. Altuncu, bulaşıcı hastalıklara karşı çocuklara aşı yaptırılması konusun...
        Araban'da üretilen bala yoğun talep
        Araban'da üretilen bala yoğun talep
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu