        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 16:20 Güncelleme: 28.01.2026 - 16:20
        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.


        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman şut çalışmalarıyla devam ederken, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Tedavi süreci sona eren Kacper Kozlowski, takımla birlikte çalışmalara başladı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

