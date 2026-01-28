Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.



Beydilli Mahallesi'nde Halil Aslan (25) ile henüz ismi öğrenilemeyen kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, Halil Aslan'ı silahla yaraladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ambulansla hastaneye kaldırılan Halil Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

