        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 15:10 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:10
        
        

        Beydilli Mahallesi'nde Halil Aslan (25) ile henüz ismi öğrenilemeyen kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, Halil Aslan'ı silahla yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Halil Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

