Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşini darbeden şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini darbeden şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 09:50 Güncelleme: 29.01.2026 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşini darbeden şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini darbeden şüpheli tutuklandı.

        Boşanma aşamasında olduğu 9 yıllık eşi Nazlı Y'yi dün taşla darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan F.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        F.Y, dün boşanma aşamasında olduğu 9 yıllık eşi Nazlı Y. ile Gaziantep Adliyesi yakınlarında karşılaşmış, henüz bilinmeyen bir nedenle büyüyen tartışma sonucu eşini çevreden bulduğu taşla darbetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        ABD-İran hattında son durum ne?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı

        Benzer Haberler

        Boşanmak isteyen karısını öldüresiye darp eden koca tutuklandı
        Boşanmak isteyen karısını öldüresiye darp eden koca tutuklandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Gaziantep'te belediyeleri ziyaret e...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Gaziantep'te belediyeleri ziyaret e...
        Şehitkamil'den ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye
        Şehitkamil'den ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye
        Boşanma aşamasındaki eşini kaldırım taşıyla dövdü
        Boşanma aşamasındaki eşini kaldırım taşıyla dövdü
        Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşini darbeden şüpheli gözaltında
        Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşini darbeden şüpheli gözaltında
        Boşanmak isteyen kadın eşi tarafından öldüresiye darp edildi Yüzü gözü kanl...
        Boşanmak isteyen kadın eşi tarafından öldüresiye darp edildi Yüzü gözü kanl...