Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşini darbeden şüpheli tutuklandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini darbeden şüpheli tutuklandı.
Boşanma aşamasında olduğu 9 yıllık eşi Nazlı Y'yi dün taşla darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan F.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
F.Y, dün boşanma aşamasında olduğu 9 yıllık eşi Nazlı Y. ile Gaziantep Adliyesi yakınlarında karşılaşmış, henüz bilinmeyen bir nedenle büyüyen tartışma sonucu eşini çevreden bulduğu taşla darbetmişti.
