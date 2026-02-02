Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep ve çevre illerde yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

        Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 11:01 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:01
        Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

        Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Kızılhisar İlkokulu’nda öğretmen ve öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının ikinci dönemin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağını duyurmasının ardından okula Türk bayraklarıyla geldi.

        Kent genelinde 1.755 okulda toplam 676 bin 144 öğrenci ders başı yaptı.

        - Malatya

        Malatya'da yarıyıl tatilinin sona ermesiyle okullarda ilk ders zili çaldı. Yeşilyurt ilçesindeki Sadiye Ünsalan İlkokulu’nda ilk ders, "Bayrak Sevgisi" temasıyla işlendi. Türk bayraklarıyla derse giren öğrencilere bayrak sevgisinin önemi anlatıldı.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da da yarıyıl tatili sonrası okullarda ilk ders zili çaldı. Karaköprü ilçesindeki Selahaddin Eyyübi İlkokulu'nda ilk ders "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

        Bazı öğrenciler Türk bayrağı baskılı tişörtlerle okula gelirken, bayraklarla donatılan sınıflarda öğrencilere bayrak sevgisi aşılandı.

        - Kilis

        Kilis'te yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yeniden başladı. 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu’nda ilk ders "Bayrak Sevgisi" temasıyla işlendi.

        Kent genelinde 205 okulda 46 bin 500 öğrenci ve 3 bin öğretmen ders başı yaptı. TOKİ Ortaokulu'ndaki programa katılan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta bin 121 okulda 275 bin 695 öğrenci ve 17 bin 956 öğretmen ikinci döneme başladı.

        Onikişubat ilçesindeki Haydar Aliyev İlkokulu’nda öğrenciler ve öğretmenler sabahın erken saatlerinde okullarına gelerek ders başı yaptı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Mevlana İlkokulu'nda düzenlenen açılış töreninin ardından sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

        - Adıyaman

        Adıyaman'da da yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı. Demokrasi İlkokulu’nda öğrenciler, ders zilinin çalmasıyla birlikte ikinci döneme başladı.

