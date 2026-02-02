Elinde kırık tespit edilen Sorescu ameliyat edildi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, dün oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan Sorescu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Deian Sorescu'nun dün oynanan karşılaşmada bir pozisyon sonrası sol el metakarp kemiğinde kırık tespit edildiği ve bugün ameliyat edildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sağlık ekibimiz tarafından yapılan detaylı tetkikler ve muayeneler sonucunda, oyuncumuzun sol el metakarp kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmelerin ardından, Acıbadem Ankara Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Bozkurt tarafından gerçekleştirilen operasyonla sporcumuz başarılı bir şekilde ameliyat edilmiştir. Deian Sorescu'nun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacak olup, tedavisi sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
