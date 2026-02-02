Habertürk
        Elinde kırık tespit edilen Sorescu ameliyat edildi

        Elinde kırık tespit edilen Sorescu ameliyat edildi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, dün oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan Sorescu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 22:12 Güncelleme: 02.02.2026 - 22:12
        Elinde kırık tespit edilen Sorescu ameliyat edildi
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, dün oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan Sorescu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.


        Kulüpten yapılan açıklamada, Deian Sorescu'nun dün oynanan karşılaşmada bir pozisyon sonrası sol el metakarp kemiğinde kırık tespit edildiği ve bugün ameliyat edildiği belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Sağlık ekibimiz tarafından yapılan detaylı tetkikler ve muayeneler sonucunda, oyuncumuzun sol el metakarp kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmelerin ardından, Acıbadem Ankara Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Bozkurt tarafından gerçekleştirilen operasyonla sporcumuz başarılı bir şekilde ameliyat edilmiştir. Deian Sorescu'nun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacak olup, tedavisi sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

