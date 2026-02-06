Habertürk
Habertürk
        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 20:44 Güncelleme: 06.02.2026 - 20:44
        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken top kapma çalışmaları ile sona erdi.

        Tedavi süreci sona eren Myenty Abena da takımla birlikte çalışmalara başladı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

