Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken top kapma çalışmaları ile sona erdi.
Tedavi süreci sona eren Myenty Abena da takımla birlikte çalışmalara başladı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
