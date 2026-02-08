Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.