Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        İslahiye biberinden elde edilen pul biberin yüzde 30'u ihraç ediliyor

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üretilen tescilli İslahiye biberinden elde edilen sofralık pul biberin yüzde 30'u ihraç ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 12:21 Güncelleme: 11.02.2026 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        İslahiye biberinden elde edilen pul biberin yüzde 30'u ihraç ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üretilen tescilli İslahiye biberinden elde edilen sofralık pul biberin yüzde 30'u ihraç ediliyor.

        İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada ilçede faaliyet gösteren 29 fabrikada yıllık yaklaşık 100 bin ton sofralık pul biber üretildiğini belirtti.

        İlçede yaklaşık 25 bin dekar alanda üretilen kırmızı biberin ilçe ekonomisinin lokomotifi konumunda olduğunu belirten Türkmen, şunları kaydetti:

        "Yıllık 100 bin ton üretimin yüzde 70'i, yani yaklaşık 70 bin tonu iç piyasada tüketiliyor, yüzde 30'luk kısmı ise Almanya, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere yaklaşık 60 ülkeye ihraç ediliyor. Üretimden sofraya kadar her aşama büyük bir özenle gerçekleştiriliyor."

        Lisanslı depoculuk sistemine geçmeyi hedeflediklerini belirten Türkmen, bu sayede yıllık yaklaşık 5 milyon dolar olan ihracatı yaklaşık 10 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı... Yanlışlıkla öldürülmüş!
        Evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı... Yanlışlıkla öldürülmüş!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!

        Benzer Haberler

        Depremzede kadın yaşadıklarını el sanatıyla unutmaya çalışıyor
        Depremzede kadın yaşadıklarını el sanatıyla unutmaya çalışıyor
        Gaziantep Yardım Vakfı'nda yeni dönem
        Gaziantep Yardım Vakfı'nda yeni dönem
        HKÜ'de Hemşirelik Simülasyon Merkezi ile İleri Araştırma ve Uygulama Labora...
        HKÜ'de Hemşirelik Simülasyon Merkezi ile İleri Araştırma ve Uygulama Labora...
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Hemşirelik Simülasyon Merkezi ile İleri Ara...
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Hemşirelik Simülasyon Merkezi ile İleri Ara...
        Gaziantep'te hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı
        Gaziantep'te hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı
        Gaziantep'te hesap tartışması sonrası lüks restorana silahlı saldırı
        Gaziantep'te hesap tartışması sonrası lüks restorana silahlı saldırı