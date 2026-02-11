Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te koruyucu aile hizmetlerinin güçlendirilmesi için protokol imzalandı

        Gaziantep'te koruyucu aile hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik protokol imza töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 14:51 Güncelleme: 11.02.2026 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te koruyucu aile hizmetlerinin güçlendirilmesi için protokol imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te koruyucu aile hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik protokol imza töreni gerçekleştirildi.

        Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında Valilik Fuaye Alanı'nda protokol imza töreni düzenlendi.

        Üç yıl süreyle boyunca uygulanacak protokolle, koruyucu ailelerin sağlık raporu süreçleri kolaylaştırılması, çocuklara üniversite hastanesinde öncelik sağlanması ve akademik gelişimlerine destek verilmesi hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, koruyucu aile konusuna önem verdiklerini belirtti.

        Bu kapsamda çalışmaların devam edeceğini dile getiren Çeber, "Amacımız, devlet koruması altındaki ya da aile sıcaklığına ihtiyaç duyan evlatlarımızı bir yuva şefkatiyle buluşturmaktır. Tüm çabamız, çocuklarımızın sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

        GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ise koruyucu ailelerin fedakarlık gerektiren kutsal bir görev üstlendiğini dile getirdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, kentte koruyucu aile hizmetlerinin devam ettiğini belirterek, "İlimizde 189 koruyucu ailemizin yanında 240 çocuğumuz bulunmaktadır. 2025 yılı içerisinde 27 çocuğumuz koruyucu aile yanına yerleştirilmiş, 47 çocuğumuz ise evlat edinilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

        Koruyucu Aile Derneği Başkanı Ayşe Kurtboğan da protokolün koruyucu aileler açısından önem taşıdığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de

        Benzer Haberler

        22 yaşındaki gencin öldürüldüğü olayda sanıklardan 2'si tahliye edildi
        22 yaşındaki gencin öldürüldüğü olayda sanıklardan 2'si tahliye edildi
        Gaziantep'ten 60 ülkeye, 5 milyon dolarlık pul biber ihracatı
        Gaziantep'ten 60 ülkeye, 5 milyon dolarlık pul biber ihracatı
        Özel öğrenciler "Birlikte pişirdik, birlikte başardık" etikliğinde buluştu
        Özel öğrenciler "Birlikte pişirdik, birlikte başardık" etikliğinde buluştu
        İslahiye biberinden elde edilen pul biberin yüzde 30'u ihraç ediliyor
        İslahiye biberinden elde edilen pul biberin yüzde 30'u ihraç ediliyor
        Depremzede kadın yaşadıklarını el sanatıyla unutmaya çalışıyor
        Depremzede kadın yaşadıklarını el sanatıyla unutmaya çalışıyor
        Gaziantep Yardım Vakfı'nda yeni dönem
        Gaziantep Yardım Vakfı'nda yeni dönem