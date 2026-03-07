Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey, Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde eş zamanlı hırsızlık operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramada, çalıntı 1 araç, 3 motosiklet, 210 metre elektrik kablosu, 3 elektrik trafosu, çeşitli ürünler ele geçirildi. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilerken, şüphelilerin işlenmlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.