        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı.


        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey, Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde eş zamanlı hırsızlık operasyonu gerçekleştirdi.


        Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramada, çalıntı 1 araç, 3 motosiklet, 210 metre elektrik kablosu, 3 elektrik trafosu, çeşitli ürünler ele geçirildi.


        Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilerken, şüphelilerin işlenmlerinin sürdüğü öğrenildi.

