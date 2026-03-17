        Gaziantep Haberleri

        Yarım asırlık terzilik mesleğini huzurevinde sürdürüyor

        FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 77 yaşındaki Fetullah Özyürek, terzilik mesleğini huzurevindeki atölyesinde sürdürüyor.

        Giriş: 17.03.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Gaziantep'te çıraklık ve kalfalık süreçlerinin ardından yaklaşık 60 yıl önce kendi iş yerini açan terzi Özyürek, aynı iş yerinde 5 yıl öncesine kadar çalışma hayatını sürdürdü.

        5 yıl önce huzurevine yerleşen Öztürk, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri tarafından kendisine tahsis edilen odayı atölyeye çevrildi. Burada gün boyu atölyede zamanını geçiren Özyürek, arkadaşlarının terzilik işlerini de gönüllü olarak yapıyor.

        Özyürek, AA muhabirine, mesleğe babasının tavsiyesi üzerine başladığını ve yarım asırdır sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını, huzurevinde bu işe devam etmenin kendisine iyi geldiğini söyledi.

        - "Mesleğimi çok seviyorum"

        Mesleğini çok sevdiğini dile getiren Özyürek, "İlkokula gittiğim zamanlarda terzi ustaların yanında çalışırdım. Babam, babaannem terzi olduğu için benim de bu mesleği yapmamı çok istedi. Tabi o zamanlar terzilik çok popülerdi. Ben de terzilik mesleğini seçtim." dedi.

        Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yıldır kaldığını ifade eden Özyürek, mesleğini merkezde devam ettirdiğini ve bundan dolayı da huzurlu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Burada ütü ve tamirat işleri yapıyorum. Bütün zamanımı atölyede geçiriyorum. Arkadaşlarım arada gelip beni atölyemde ziyaret ediyor. Üretmek güzel. Devletimiz iyi ki böyle bir imkan tanımış. Burada stresimi atıyorum. Buradaki terzilik işlerini de gönüllü olarak yapıyorum. Yeter ki arkadaşlarımın işi görülsün."

        Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Özcan Kaymaz ise Özyürek'in hayatını daha mutlu geçirebilmesi için bir oda tahsis ettiklerini ve burayı terzi atölyesine çevirdiklerini anlattı.

        Atölyenin diğer yaşlılarca da sıklıkla ziyaret edildiğini belirten Kaymaz, "Fetullah Özyürek, huzurevinde kalan vatandaşların eşyalarını ütülüyor. Onların yırtık, sökük olan elbiselerini onarıyor. Bu anlamda çok olumlu tepkiler almakta. Kendisi aynı zamanda bu anlamda personel eksiğini giderdi. Kişilik olarak çok saygı duyduğumuz ve sevdiğimiz biri. İyi ki amcamız bizimle. " dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Oscar partisinde
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Köpeği yapay zeka mı tedavi etti?
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        40 milyon dolar zararda
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        Benzer Haberler

        Başkan Şahin'den 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı Şah...
        Başkan Şahin'den 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı Şah...
        GSO Başkanı Ünverdi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü mesajı...
        GSO Başkanı Ünverdi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü mesajı...
        Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Duru acil servis uyarısı Mart ayında acil servisl...
        Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Duru acil servis uyarısı Mart ayında acil servisl...
        Büyükşehir'den bayramda ücretsiz toplu taşıma
        Büyükşehir'den bayramda ücretsiz toplu taşıma
        GTB başkanları "Çanakkale Zaferi"nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayı...
        GTB başkanları "Çanakkale Zaferi"nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayı...
        Gaziantep'te baklavacılarda bayram yoğunluğu: Günlük üretim 20 tona ulaştı
        Gaziantep'te baklavacılarda bayram yoğunluğu: Günlük üretim 20 tona ulaştı