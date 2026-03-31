Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Motosikletli Yunus Timleri, uygulama sırasında yaptıkları çalışmalarda, 4 ruhsatsız pompalı tüfek ve 43 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.