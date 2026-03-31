Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.



Müslüm Y. (15) ile M.G. (17) arasında, Gazikent Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G, Müslüm Y'yi bıçakla yaraladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Müslüm Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli M.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

