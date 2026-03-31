"Türkiye'nin çiçekleri" fotoğraf yarışması sonuçlandı

Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSAD) ile Özel Hatem Hastanesi tarafından düzenlenen "Türkiye'nin çiçekleri" fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.



GAFSAD'ın eski başkanlarından olan ve yaklaşık 4,5 yıl önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dr. Temur Bülbül'ün anısını yaşatmak için düzenlenen yarışmaya Türkiye genelinden 586 fotoğrafsever, 2 bin 328 eserle katıldı.



Yarışmada, birincilik ödülünü İstanbul'dan Kenan Talas, ikincilik ödülünü Trabzon'dan Fazıl Saraç ve üçüncülük ödülünü Bursa'dan Rafet Güccan, kazandı.



Ayrıca yarışmada 2 mansiyon ve 15 sergileme ödülü verildi.

