Bakkal dükkanında kaçak ilaçlar çıktı

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde Ahmed S.’in işlettiği bakkal dükkanında kaçak ilaç ele geçirildi.

İlçede yapılan denetim sırasında Suriye uyruklu Ahmed S. tarafından işletilen bakkal dükkanında yaptıkları denetimlerde yüzlerce kutu ilaç kutusuz faturasız olduğu tespit edildi. Suriye ve Türkiye patentli olduğu belirlenen ilaçlara imha edilmek üzere ekipler tarafından el konuldu. Suriyeli bakkal işletmeci hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

8. Bölge Gaziantep Eczacılar Odası İslahiye Temsilcisi Hasan Yıldırım ise ilaçların bakkalda satılmasının yasak olduğunu hatırlatarak, eczane haricindeki herhangi bir işletmeden ilaç alınmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

GAZİANTEP 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

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