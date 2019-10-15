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Kamu görevlileri etik kurulu toplandı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Milli ve ...

İHA

Kamu görevlileri etik kurulu toplandı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Milli ve manevi değerler, ekonomik kalkınmayı desteklemeli"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ekonomik kalkınmanın tek başına insanları mutlu etmediğini belirterek, ekonomik kalkınmaya milli ve manevi değerlerle destek verilecek yeni bir sistemin kurulması gerektiğini söyledi
Gazinatep'te, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca yürütülen Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi kapsamında toplanan çalıştayta konuşan Şahin, Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu’nun ilk şehir gezisine Gaziantep’ten başlatıldığına dikkati çekti.
"Etik kurallar üzerinde durulması gerekir"
Şahin, etik kurallara dikkat çekerek, "Yerel yönetimde etik kurulu, hesaba çekilmeden kendi kendimizi hesaba çekmeliyiz konu başlığını oluşturur. 40 dakika ilerimizde koca bir kargaşa var, gözyaşı ve kan var. Ekonomik kalkınmanın tek başına insanı mutlu etmediği, milli ve manevi kalkınmayla topyekûn bir seferberlik gerektiren bir dönemi yaşıyoruz. Dünya sürdürülebilir kalkınmadan söz ediyor. Ancak dünyanın insani ve vicdani bakışını ne kadar eksik olduğunu görüyoruz. Çevresel kalkınmanın ekonomik kalkınmayla entegre edilmediği zaman ekolojiyi bozuyoruz. Yöneticilerin insani bakış açısını geliştirmesi gerekmektedir, çok önemli bir sınavdan geçiyoruz. Manevi değerleri ne kadar özümsüyoruz, ne kadar geleceğe taşıyoruz, ne kadar kurumsallaştırıyoruz. Bu noktada etik kurallar üzerinde durulması gerektiğine inanıyorum. Akıllı şehirler noktasında çok başarılıyız, ancak cumhurbaşkanımızın manifestosunda hesap verilebilirlilik, katılımcılık, dürüstlük, şeffaflık gibi değerler en az teknik değerler kadar önemlidir. Konfiçyüs, ‘Ülkenizi cezalarla yönetebilirsiniz, bunda başarılı da olabilirsiniz insanları cezayla yola da getirebilirsiniz, ama utanma ve şeref duygusu sağlayabilmeniz için mutlaka erdem ve etik değerlerle ülkeyi yönetebilirsiniz’ der. Ülkeyi, erdem ve etik değerlerle yönetirseniz insanlar, iyilik ve doğruluğu bulmaya çalışır" dedi.
"Vatandaş memnuniyeti şart"
Fatma Şahin, vatandaş memnuniyetine de vurgu yaparak
"Bizler Sahabe kültüründen, ‘komşu açken tok yatan bizden değildir’ anlayışından geliyoruz. O zaman bu kadar zengin ve fakir arasındaki fark niye? Sosyal barışı ve adalet sağlayamazsanız mutlu şehirler oluşturamazsınız. Vatandaş memnuniyetini sağlamamız için manevi değerler üzerine kendimizi kodlamamız şart. Türkiye Belediyeler Birliği olarak, manevi değerler üzerinden teknolojiyi kullanarak katılımcılığı, dürüstlüğü ve şeffaflığı sağlayarak halkla paylaşmak üzerine yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Toplum vicdanını rahatsız edici çalışmalar yapmadan, çalışmaları toplumla paylaşarak onların görüş ve önerilerini alarak kendimizi kodlamamız gerekiyor. Mekanizmaları güçlendirerek ‘ben yaptım oldu’ anlayışından çıkarak birlikte ne yapabiliriz anlayışına dönmemiz lazım. Bizim gibi metropol kentlerde mekanizmayı güçlü tutmamız gerekiyor. Kent Konseyi’nden tutun da Beyaz Masa’ya kadar teknolojiyi kullanarak vatandaş odaklı sistemi işletiyoruz. Vatandaşların ihtiyaçlarına göre sürekli kendimizi yeniden çek etmeli, resetlemek gerekiyor. Ülkemiz için 81 milyon kentimiz için 2 milyonun bizlere emanet olduğunu bu emanette onların rızasını almamız gerektiğini önceleyen anlayışı merkeze koymak gerekiyor. Ekonomik olarak kalkınmak istiyoruz, bu coğrafyada güçlü olmak gerekiyor ama tek başına olmuyor, maddi, manevi ve milli değerler üzerine kendimizi kodlamazsak, sistemimizi kodlamazsak, vatandaş memnuniyetini sağlayamazsak günün sonunda mutlu şehirleri yakalayamazsınız" şeklinde konuştu.
"Türkiye'yi iyilkler dürüstlükler ve şeffaflıklar adası haline getireceğiz"
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, “Mezopotamya’nın o büyük zenginliğin başına konmuş taç gibi duran Gaziantep’te olmaktan ben ve arkadaşlarım büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Benim için Gaziantep, farklı anlamlarda ifade ediyor. 2008 yılı ocak ayında çıkarılan kanunla Gaziantep, Gazi unvanını yasayla aldı. 2008 yılı Şubat’ta beratı aldım. Buraya geldim ve bu güzel şehre, bu güzel başkana teslim ettik. Türkiye’de yasa ile düzenlenen 3 Gazilik var. Biri Türkiye Büyük Millet Meclisi, ikincisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür ve üçüncüsü Gaziantep’tir. Bu şehirde olmaktan, buraya gelen diğer illerdeki insanlarla ve tartıştaki konuların geleceği ile ilgili daha ümit var. Değerli dostlarımız, arkadaşlarımız, konuyla ilgili araştırmalar yaptılar. Çıkan bir sonuç var. Türkiye’de özellikle yerel yönetimlerde arkadaşlarımıza karşı yerleşmiş bir algı var. ‘Burada doğru iş yapılmaz’, ‘buradan iş çıkmaz’, ‘yasalar zorlanarak yapılır’ deniyor. Yerel yönetimlere karşı da olumsuz algıyı giderileceğine dair umutlarda mevcut. Olumsuzluk yüzde 70 üzerindeyken, Türkiye’de etik kurallar yerleşir mi bu algı değişir mi? sorulan soruların büyük bir oranda cevabı evet. Bu bizi umutlandırıyor. Halk, görünürlük şekliyle yerel yönetimlerin yaptığı olumsuzluklara bakıyor. Bu işlerde kadın ayrımcılığı, siyasi ayrımcılık var mı? diye sorulduğunda büyük bir oran var. Bunu önemsemeliyiz. İnsanımız fıtratı itibariyle olumsuzluğa daha çok bakan bir yapıda ama o fıtratın yüzünü çevirdiğimizde AB tarafından desteklenen bu proje, etik kodların seçilmiş ve atanmış yerel yöneticilere aktarılmasından ibarettir. Kurulumuz bunu yapmaya çalışıyor. Alanında bana göre Türkiye’nin en iyi yetişmiş insanlarından kurulan bu kurul, 2004 yılında yasayla faaliyete geçmiş, bugüne kadar 100 civarında etik ihlali vardır kararı vermiştir. Herkes kararın doğru olduğuna hemfikirdi. Bu anlayışı ortak sürdürdüğümüzde Türkiye’yi iyilikler, güzellikler, dürüstlükler, şeffaflıklar adası haline getirmemiz hiç de zor değildir” ifadelerini kullandı
"Yanlış algılar ortadan kaldırılsın"
Gaziantep Valisi Davut Gül ise, “Etik kurulu, çok önemsediğimiz bir kuruldur. Herkes bir başkasının etik kurala uymasın bekliyor. En azından bu kurallara ben uyayım denmiyor. Topyekun bizim silkinmemiz ve kendimize gelmemiz lazım. herkes görevini en iyi şekilde yapacak, etik kurulu sadece kamu kurumlarında geçerli ama özel sektörde de esnaf iyi esnaf olacak, müteahhit iyi bir müteahhit olacak, ilk geldiğimde okullarda ve okul aile birlikleri üzerinde yoğun bir şikayet vardı. ‘Bizden para toplanıyor hani para toplanmayacaktı, tüm masrafları devlet tarafından karşılanacaktı, bu paralar ne olur’ sorusuyla karşılaştık. Bu algıyı ortadan kaldırmak lazım. Hiçbir okul müdürü ve yönetici bir lirayı farklı yerde kullanmaz. Şeffaf olmak lazım hesap verebilir durumda olmak lazım, bu paraların nerelere harcandığını periyodik bir şekilde okulların web sitelerinde duyurulsa iyi olur. Böylece ailelerde oluşan yanlış algıyı kırmış olursunuz. 35 lira çok önemli değil ama aileler daha fazla okullarına sahip çıkacaklardır. İnsanlar bir lirada olsa paraların nereye gittiğini görmek istiyor” diye konuştu.

GAZİANTEP

15 Ekim 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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