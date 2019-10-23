GAÜN Hastanesi’nde Suriyeli doktorlara eğitim

Gaziantep Üniversitesi’nin Suriye açılımı devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak Suriye’de fakültelerin açılmasının ardından Suriye’nin kuzeyinde tüberküloz laboratuvarı kurabilmek için doktorlar ve teknisyenler GAÜN Hastanesi’ne başvurdu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün koordinatörlüğünde Suriye’nin kuzeyinde kurulacak olan tüberküloz laboratuvarı için Suriyeli teknisyenler ve doktorlara GAÜN Hastanesi’nde eğitim verildi. GAÜN Hastanesi’nde 3 dönem boyunca tüberküloz hastalığının laboratuvar tanısı için doktor ve laboratuvar teknisyenlerine testlerin yapılması ve yorumlanması üzerine verilen eğitimin sonunda katılımcılara sertifika da verildi.

GAÜN Hastanesi’nde eğitim gören doktorlar ve teknisyenler, eğitim sonrası Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin’e ve Tüberküloz Laboratuvar Sorumlusu Dr. Öğr.Üyesi Deniz Gazel’e desteklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

GAZİANTEP 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

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