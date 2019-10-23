Kaçak alkol ve sigara operasyonu

Gaziantep’te park halinde bulunan bir araçta yapılan aramada 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri park halinde bulunan bir araçta yaptıkları aramada 85 şişe gümrük kaçağı alkol bulundu. Ekipler bir iş yerinde yapılan aramada ise 85 şişe gümrük kaçağı alkol bulundu.
Olaylarla ilgili olarak da gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlanıldı.
GAZİANTEP
23 Ekim 2019 Çarşamba
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