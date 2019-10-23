Nizip’te trafik kazası: 3 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Nizip ilçesi D400 karayolu Yılteks mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Nizip'ten Gaziantep istikametine seyir halinde olan H.A. (69) kontrolündeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen A.A. (27) idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan T.Ş. (20) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

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