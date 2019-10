Şahinbey Sosyal Markette para değil dua geçiyor

Şahinbey Belediyesi Sosyal Market’inden bu zaman kadar 88 bin 285 kişi faydalanırken, vatandaşlar kendilerine verilen kartlarla sosyal markette gönüllerince alış veriş yapabiliyor.

Şahinbey Belediyesi bünyesinde bulunan markette et ve süt ürünleri, kıyafet, ayakkabı, gıda ürünleri, temizlik maddeleri kahvaltılık ürünlerden kuru gıda ürünlerine kadar ailelerin ihtiyaç duyabileceği her şey bulunuyor. İhtiyaç sahibi aileler tıpkı normal marketlerde yapılan alışverişler gibi Sosyal Marketten de alış verişlerini yapabiliyorlar. Şahinbey Belediyesi’nin 2011 yılında ihtiyaç sahibi ailelerin hizmetine sunduğu marketten bugüne kadar 88 bin 285 kişi faydalandı.

“İhtiyaç sahibi aileler tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sosyal Markette ihtiyaç sahibi ailelerin tüm ihtiyaçlarının karşılayabildiklerini belirterek, "Sosyal marketimizden bu zaman kadar 88 bin 285 kişi faydalandı. Diğer marketlerde bulunan bütün ürünler sosyal marketimizde de bulunuyor. Ayrıca vatandaşlarımız beyaz eşyadan, gelinlik ve nişan kıyafetlerine kadar her türlü ihtiyaçlarını bu marketten karşılaya biliyor. Bir eve ne lazımsa marketimizde bulunuyor. Ayrıca marketimizde halı, çekyat, çamaşır makinesi buzdolabı gibi ürünleri bir limite tabi tutmaksızın ihtiyaç sahibi ailelere veriyoruz çünkü bunlar bir evin temel ihtiyaçlarıdır. Bunun dışında vatandaşlarımız aylık ihtiyaç duyacağı ürünlerin tamamını hanenin nüfusuna göre belirlediğimiz limit çerçevesinde herhangi bir para ödemeden alabiliyor” diye konuştu.

