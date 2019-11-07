Gaziantep'te asayiş uygulamaları son sürat devam ediyor

Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Gaziantep genelinde yaptığı denetimlerde 342 şahıs hakkında adli ve idari yasal işlem yapıldı.

Gaziantep polisi, Uyuşturucu konusuyla ilgili 26, hırsızlık konusuyla ilgili 18, kabahatler kanunuyla ilgili 122 şahıs hakkında yasal işlem yapılarak, 42 aranan şahıs yakalandı ve toplamda 342 şahıs hakkında adli ve idari yasal işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 48.28 gram metamfetamin, 12.28 gram esrar, 0.56 gram jameika, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 1 adet tüfek, 1 adet kurusıkı silah, 1 adet çalıntı motosiklet, 190 paket gümrük kaçağı sigara, 670 adet elektronik sigara kartuşu, 4 paket gümrük kaçağı çay, 1 adet kumar makinası, 1 adet kayıp çalıntı plaka, 2 adet hacizli yakalamalı araç, 1 adet kapsam dışı bıçak ve çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

GAZİANTEP 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

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