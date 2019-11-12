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Düğün alanına vinçle indiler, nostaljik kamyoneti gelin arabası yaptılar Gaziantep’te ilginç düğün

İHA

Gaziantep'te geçtiğimiz aylarda dünya evine giren MehmetAslı Üzinli çiftinin kına gecesinde düğün alanına vinçle indirilmesi ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu. Çift, düğün günü ise nostaljik kamyoneti gelin arabası yaparak şehir turu attı.

Gaziantep’te geçtiğimiz aylarda dünya evine giren MehmetAslı Üzinli çiftinin kına gecesinde düğün alanına vinçle indirilmesi ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu. Çift, düğün günü ise nostaljik kamyoneti gelin arabası yaparak şehir turu attı.
Gaziantep’te yaşayan Mehmet ve Aslı Üzinli çifti, düğünlerinde yaptıkları farklı konseptle yıllarca unutulmayacak anlar yaşadı. Evlerinin önünde sokak düğünü yapan çift, düğün alanına araçla gelmek yerine yük taşıma vincine bağlı bir sepetle inmeyi tercih etti. Düğün kameralarına da yansıyan o anlar hem gelin ve damada hem de davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Bununla da yetinmeyen çift, nostaljik kamyoneti de gelin arabası yaparak şehir turu attı.
Yük taşıma vincine bağlı sepetle davetlilerin arasına inen, nostaljik kamyonetle şehir turu atan gelin ve damat farklı bir deneyim yaşamak için böyle bir şey yaptıklarını söyledi. Yeni evli çift bu sayede unutulmaz bir gece yaşadıklarını belirtirken, davetlilerin önemli bir kısmından da olumlu tepki aldıklarını vurguladı.

“Yıllardır bunun hayalini kuruyordum”
Düğünlerinde farklı bir şey yapmak istediklerini ve vinçle alana inmeyi kararlaştırdıklarını söyleyen damat Mehmet Üzinli, “Bu benim yıllardır düşündüğüm bir şeydi. Düğünümde farklı bir şey olmasını istiyordum hep. Hatta alana balonla gelmeyi düşünüyordum ama şartlar uygun olmayınca vinçle alana inmeyi tercih ettik. Bunu yaparken de ciddi bir düşünme sürem oldu. Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye çok düşündüm ve gerekli hazırlıkları da yaptım. Düğün öncesi de hazırlıkları tamamlayarak kına gecesinde aşağıya vinçle indik” dedi.

“Tüm güvenlik önlemlerini aldık”
Vinçle alana inebilmek için ciddi güvenlik önlemleri aldıklarını ve çevredekilerin de böyle bir olaya çok şaşırdığını söyleyen Üzinli, “Vinçle aşağı inebilmek için bütün güvenlik önlemlerini aldık. Ekstradan kendimize de emniyet kemeri taktık. O yüzden herhangi bir tehlike oluşmayacağını tahmin ediyorduk zaten. Bunu yaparken çevredekiler çok şaşırdı. O yüzden iyi ki yaşamışız diyorum. Herkes o ana kadar yapmayın, tehlikeli olur falan diyordu ama o anı gören herkes mutlu oldu. O yüzden güvenlik önlemlerini aldıkları sürece herkese tavsiye ederim böyle bir şeyi” ifadelerini kullandı.

“Beni kınaya gökten indireceğini söyledi”
Vinçle alana inme fikrinin ortaya çıkış noktasından bahseden gelin Aslı Üzinli ise “Bir gün nişanlıyken bana ‘seni kınaya gökten indireyim mi’ dedi. Ben de hiçbir şey demeden tamam dedim. Eşimin, böyle bir şeyi yapacağını duyduğumda da çok şaşırdım ve çok sevindim. Çünkü çok farklıydı. O anda da biz aşağı inene kadar davetlilerin etmedikleri dua kalmamıştı. Bu bizim çok bir ömür anımsayacağımız çok büyük bir hatıra” ifadelerine yer verdi.

Nostaljik kamyoneti gelin arabası yaptılar
Düğün günü nostaljik kamyoneti gelin arabası yapmaları ile ilgili de konuşan damat Mehmet Üzinli, “Araç bizim emektar aracımız. Yaklaşık 30 yaşında bir araç. O araçla güzel ve özel anılarımız oldu. Bu durumu eşim de biliyordu. O yüzden o kamyoneti gelin arabası yapma fikri ondan çıktı. Ben herkesin lükse, gösterişe kaçtığı bir ortamda böyle bir şeyin bizim için farklı ve özel olacağını düşündüm. Zaten yol boyunca da güzel tepkiler aldık. Bizi gören başka araçlar da korna çalarak destek verdi bize” şeklinde konuştu.
Gelin Aslı Üzinli ise kamyoneti gelin aracı yapma fikrinin kendisinden çıktığını aktararak, “O araç eşimin ailesi için çok önemli ve emektar bir araçtı. Ben de kendisine böyle bir şey sundum. Eşimin de çok hoşuna gitti ve kamyoneti gelin aracı yapmaya karar verdik. Yaptık ve çok güzel oldu” diye konuştu.

GAZİANTEP

12 Kasım 2019 Salı

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