Türkiye’nin lider kadınları zirvede buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Ekonomi Dünya Dergisi’nin iş birliğinde “Türkiye'nin Lider Kadınları 3’üncü Zirvesi” toplandı.

Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Toplantı Salonunda düzenlenen Türkiye'nin Lider Kadınları Zirvesi’nde, kadınların istihdama katılması, girişimci kadınların önündeki engellerin kaldırılması ve kadınları güçlendiren yaklaşımları içeren konu başlıkları konuşuldu, Gaziantep’teki yerel yöneticilerin ortaya koyduğu çözümler detaylı olarak anlatıldı.



“Kadınsız kalkınma olmaz”

Zirvenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadınsız demokrasinin olmayacağını belirterek, “Kadınsız kalkınma olmaz. Kadını merkeze alıp bütün hedeflerimizi buna göre ilerletmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 18 yıl önce yola çıktığımızda da ‘hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ dediğimizde de kadına dair ne gerekiyorsa bunu yapmak için yola çıktık. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün özellikle meclisi kurarken kadının yüzde 4 gibi çok önemli bir temsil oranı varken onlarca yıl geçtiğinde bir arpa boyu yol gidemeyen ve temsilde istediğimiz noktaya gelemeyen bir sorunla karşı karşıyayız. Önce, hukuki düzenleme yapmamız gerekiyordu, 2002 yılında Avrupa Birliği’ne girme süreci ve bunun üzerine 13 kadın milletvekili olarak hukuki anlamda kadının yaşamına dair hukuk devletinde neler yapılması gerekiyorsa bunu yapmaya başladık. Yaşama dair sosyal ve kültürel projeleri desteklemeye başladık, her şeyin başı eğitim olduğunu biliyorduk. ‘Haydi Kızlar Okula Kampanyası’ her şehirde açılan üniversitelerle kızlarımızın okulla buluşma oranının hızla yükselmeye başladığını gördük” dedi.



"Büyük büyük kreşlere gerek yok"

Şahin, “Sağlıkta dönüşümün özellikle kızlarımızın birey olma, sağlıklı düşünme açısından onlara fırsat vermede en önemli alanı oluşturduk. Bir bireyin sağlıklı bir şekilde yola devam edebilmesi için okulla buluşmuş olması özgürce yola devam etmesi gerektiğini biliyorduk. Özellikle yoksulluk eğitim önünde bir engelse şartlı eğitim, şartlı sağlık desteği verdik. Valilik ile beraber bu şehirde de önemli çalışmalar başlattık. ‘Hem kariyer hem çocuk nasıl yapılır’ sorusuna cevap aradık ve kadının hem istihdamda kalkınmanın parçası yapacağız hem de genç nüfusu devam ettireceğiz. Çünkü kadının annelik sıfatı bir o kadar kıymetli. Bir paket hazırladık. İçinde doğum izni, süt izni, esnek çalışma modeli gibi. Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’le bir çalışma yaptık. Paketin altyapısını oluşturduk. Cumhurbaşkanımız başbakanken bu paketi ona anlattık. Ve orada çok önemli bir çalışma çıktı. Rakamlarda yüzde 30’lara gelmiş olmanın büyük bir gururunu yaşıyoruz. Kimse Superman değil. Dokunmak, kadının önündeki engelleri kaldırmak lazım. Özellikle annelik çok kıymetli. Bende bir anneyim. Büyükşehirlerde göçten kaynaklı fırsatlar her zaman oluşmuyor. Özellikle ‘Kreş Desteği’ annelere verilen en büyük desteklerden biri. Büyükşehir olarak hem kendi çalışanlarımıza hem de başka kurumlarda çalışan anneler için kreş desteğiyle çok yoğun bir şekilde çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarıma, ‘büyük büyük binalarla kreş yapmaya gerek yok. Mahalle kreşleri yapalım, o mahalle çocuklarını okul öncesi okula hazırlayalım’ dedim” şeklinde konuştu.



Küçük dokunuşlar büyük değişimler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarını açtıklarını hatırlatan Şahin, “360 branşta faaliyet gösteriliyor. Çince öğrenmek isteyen de, robotik kodlama ile ilgilenmek isteyenler bize geliyor. Kim hangi alanda kendini geliştirmek istiyorsa biz onlara ücretsiz fırsat veriyoruz. Bu fırsatları verirken çıkan ürünlerin de pazarlamasını için de çalışıyoruz. Büyük markalarla arkadaşlarımız şu anda bunun için uğraşıyorlar. Artık yeni bir Dünya var ve bu yeni Dünya’nın kodlarına kendimizi hazırlaması gerekiyor. Anadolu’da çıkan ürünleri Dünyaya dijital ortamlarda pazarlayabiliriz. Önemli olan sizlere bunları anlatmak destek olmak. Böylece kadını aile içinde güçlendiriyor. Ekonomik olarak aile güçlenince çocuk güçleniyor. Bunlara bakanlık yaptığım dönemde çok şahit oldum. Devletin bu konularda yardım etmesiyle evlerde öz güven arttı. Devleti yanlarında onları düşündüklerini hissetti. Çocukların hedefi büyüdü. Bu hedefe ulaşmak için daha çok hedef istiyor. Küçük dokunuşlar büyük değişimlere neden oluyor. Lider kadınlar olarak bizler kutup yıldızıyız. Önder olmalı yol göstermeliyiz. Yarın herkesin bu ülkede bakan olma başkan olma gücü ve iktidarı olduğunu göstermek zorundayız. Biz başardıysak herkes başarabilir” ifadelerini kullandı.



“İş dünyasında kadınların daha görünür olması gerek”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise “Kadınların dezavantajlı gruplardan sayılmasının sosyolojik ve ekonomik sebepleri var. Türkiye savaştan çıkmış bir ülke. Ne yazık ki savaştan çıkmış ülkelerde en çok etkilenen çocuklar ve kadınlardır. Çocuklar ve kadınların etkilenmesinden dolayı, kadınların okuması, sosyal ve siyasal alanda yer alması belli bir gecikmenin ardından gerçekleşiyor. Köyde okul bir yere kadar okunuyor. Şehre gidilmesi içinde belli başlı bir ekonomik güce sahip olmak gerekiyor. Bu gibi durumların yaşanması da akabinde eğitimin sekteye uğramasına neden oluyor. Ama şimdi, bütün şehirlerimizde üniversite var. 12 yıllık zorunlu eğitim bir eğitim var. Zenginfakir ayırt etmeksizin öğrencinin eğitim sürecini tamamlaması için devlet destek veriyor. Üniversite sürecinde de tercih yaptığı okulun akabinde Kredi Yurtlar Kurumunda kalabiliyor. Bu durum Gaziantep dahil olmak üzere her şehir için geçerlidir. Kredi Yurtlar Kurumunda kalan üniversiteli her öğrencinin burs ya da krediye ulaşma şansı var. Öğrenci ihtiyacı için destek talep ediyorsa burs alıyor. İhtiyaç sahibi değilse de devlet öğrenciye kredi veriyor. Öğrencinin mezun olup işe girmesinin ardından da kredinin geri ödemesi isteniyor. Artık, okuyan kadınların iş dünyasında daha görünür olması gerekiyor. Bugün, bu toplantıda panelistlerimiz, bu kapsamda konuşmalar yapacak. Kadınlar yaptıkları işin en iyisini yapıyorlar. Birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarım bu anlamda çok başarılılar. Keza Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Edibe Sözen ve bunun yanında gördüğümüz tanıdığımız bütün kadınlar görevlerini layıkıyla yapıyorlar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından üç oturumdan oluşan panele, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, Ekonomi Dünya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fevzi Köfteoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Melike Yüksel, Medikal Estetik Hekimi Dr. Beril Leylek, İş İnsanı Girişimci Tuçe Peksayar, MacKenzieChilds Türkiye Temsilcisi Berrin Ak, Girişimci Kadınları Destekleme Derneği Başkanı Gamze Aşnük, Pegasus Airlines Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Berrak Kutsoy, Stratejik Yönetim Danışmanı Sezer Koyun, TMG Dış Ticaret Madencilik, Vera Pera Turizm Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Mansfield, Marka Koruma Grubu Sözcüsü Aslıhan Aydınlık, Bizbize Kadınlar İçin Fikir ve Destek Derneği Başkanı Özlem Tekir, Bir Dilek Tut Derneği Başkanı Özlem Kaymaz, Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği (GİKAD) Başkan Yardımcısı Avukat Filiz Oğuz, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Genel Sekreteri Yeşim Sevig, kadınların önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri sundu. Girişimci kadınların, iş hayatındaki başarı sırlarını paylaştığı panel 4 saat sürdü.

