Nurdağı’nda trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı

"O benim sünnetim değildi"

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde NurdağıOsmaniye karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 27 BZ 900 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.A. idaresindeki 46 FB 895 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler S.A. ve F.A. ile araçlarda bulunan K.A.(69), S.E.(2), M.F.A (6), M.A. (31) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:07

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