İslahiye'de marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir markete giren hırsız 15 bin lira değerinde sigara çaldı. Şüphelinin hırsızlığı ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan Osman Gözel´e ait markete sabah karşı gelen bir kişi, iş yerinin kepenk ve kapı kilidini kırarak girdi. Şüpheli, cep telefonu ışığı ile market raflarında bulunan 15 bin lira değerindeki sigaraları poşete doldurdu. Yaklaşık on dakika kaldıktan sonra marketten ayrılan şüphelinin ardından sabah saatlerinde geldiği iş yerinde soygunu fark eden Osman Gözel, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığın ardından polis, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Market sahibi Osman Gözel, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığın ardından şüphelinin bir an önce yakalanmasını istedi.



GAZİANTEP 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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