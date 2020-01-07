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Gaziantep'te aşırı hız dehşeti: 15 yaralı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı Kazaya karışan ...

İHA

Gaziantep'in Nizip ilçesinde aşırı hız yapan bir otomobil, karşı şeride geçmek isteyen öğrenci servis aracına çarptı. Öğrenci servisinin de park halindeki bir araca çarptığı feci kazada çoğu öğrenci 15 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobilin hız kadranının 120'de takılı kaldığı görüldü.

Gaziantep'te aşırı hız dehşeti: 15 yaralı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı Kazaya karışan otomobilin hız kadranı 120'de takılı kaldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde aşırı hız yapan bir otomobil, karşı şeride geçmek isteyen öğrenci servis aracına çarptı. Öğrenci servisinin de park halindeki bir araca çarptığı feci kazada çoğu öğrenci 15 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobilin hız kadranının 120'de takılı kaldığı görüldü.
Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda aşırı hızla seyrettiği ileri sürülen bir otomobil, öğrencileri taşıyan ve karşı şeride geçmek isteyen öğrenci servis aracına çarptı. Feci kazada savrulan servis aracı, park halindeki bir başka otomobile çarptı. Kazanın ardından büyük panik yaşanan bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada çoğu öğrenci yaklaşık 15 kişi yaralandı. Yaralılar Nizip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çocukların gözü önünde oldu
Okul çıkış saatinde yaşanan kaza, çevredeki okullardan çıkan ve evlerine yaya olarak dönen öğrencilerin gözü önünde meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kazayı gören çocuklar büyük şok yaşadı. Öğrencilerden bazıları bulundukları kaldırımın üzerinde yaşananları izlerken, bir öğrenci ise kazadan hemen sonra kız kardeşinin elinden tutup koşarak uzaklaştı.
Kazayı gören ve kaza anında çıkan gürültüyü duyan vatandaşlar hemen olay yerine koşarak yaralılara yardım etmeye çalıştı.

Kadran 120'de takılı kaldı
Büyük paniğin yaşandığı kaza yerinde ulaşım bir süre durdu. Kazaya karışan otomobilin hız kadranının 120'de takılı kaldığı görüldü.
Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

GAZİANTEP

07 Ocak 2020 Salı

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