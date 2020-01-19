Şüphe üzerine durdurulan otomobilden tarihi eser çıktı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta tarihi eser ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolunda durumunda şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Jandarma ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 3 deri kaplama Arapça yazılı kitap, 1 Osmanlıca yazılı rulo, 2 gram esrar ve tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.
Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP
19 Ocak 2020 Pazar
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