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Üzerine dolap düşen öğrenci hayatını kaybetti

İHA

Gaziantep'in Araban ilçesinde okulda dolabın altında kalan ilkokul birinci sınıf öğrencisi yaşamını yitirdi.

Üzerine dolap düşen öğrenci hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde okulda dolabın altında kalan ilkokul birinci sınıf öğrencisi yaşamını yitirdi.
Araban'da Yukarı Karavaiz Ilkokulu 1.Sınıf öğrencisi Berkay Işık, ders saatinden sonra aynı okulda İŞKUR personeli olarak görev yapan babası Ali Işık'ı beklerken dolabın kapakları ile oynamaya başladı. Öğretmenler odasına girip dolap kapaklarına asılan Berkay Işık, devrilen dolabın altında kaldı.
Hayatını kaybeden 7 yaşındaki Berkay'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Yukarı Karavaiz kırsal mahallesi mezarlığında defnedildi.

GAZİANTEP

05 Şubat 2020 Çarşamba

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