Gaziantep'te 20 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalarda 20 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak akaryakıt operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesi 4. Organize Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrika ve iki araçta arama yapıldı. Aramalar sonucu 20 bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında işlemlere başlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.