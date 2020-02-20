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Kına gecesinde öldürülen damadın davasında kan donduran ifadeler "Zaten devamlı Eser'in yanında fırsat kolluyordum. ...

İHA

Gaziantep'te kına gecesinde damadı Eser Efsane'nin boğazının kesilerek öldürülmesiyle ilgili kayınpederi ve 3 yakının yargılanmasına başlandı. Damadını öldürdüğünü söyleyen kayınpeder ve görgü tanıklarının ifadeleri ise kan dondurdu.

Kına gecesinde öldürülen damadın davasında kan donduran ifadeler "Zaten devamlı Eser'in yanında fırsat kolluyordum. Sonrasında aramızda tartışma çıktı, o esnada bıçakla boğazını kestim" Görgü tanığı D.Ö.: "Eser’in boğazının Mehmet Gökbulut tarafından kesildiğini gördüm"

Gaziantep’te kına gecesinde damadı Eser Efsane’nin boğazının kesilerek öldürülmesiyle ilgili kayınpederi ve 3 yakının yargılanmasına başlandı. Damadını öldürdüğünü söyleyen kayınpeder ve görgü tanıklarının ifadeleri ise kan dondurdu.
Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘’tasarlayarak adam öldürmek’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezası istenen kayınpeder Mehmet Gökbulut (46) ile suça yardım ettikleri ileri sürülen kayınvalide Ayyuş Gökbulut (42), kayınbiraderi Cafer Gökbulut (22) ve gelinin dayısı Gökhan Gökbulut (34) ilk kez hakim karşısına çıktı.

Damadının boğazını kesti
Kızını kaçırdığı gerekçesiyle damadını düğün gecesi boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen kayın peder Mehmet Gökbulut, mahkemede yaptığı savunmasında, suçunu itiraf ederken olay günü 8 adet hap içtiğini söyledi. Damadını öldürmek için fırsat kolladığını itiraf eden Gökbulut, "Eser kızımı kaçırdığı için ona kızgındım. Kızım da ‘Eser beni zorla kaçırıp bana sahip oldu’ demişti. Olay günü de rahatsızdım ve ilaç almıştım. Kına gecesinde bıçağı mutfaktan alıp Eser’in yanına gittim. Zaten devamlı Eser’in yanında fırsat kolluyordum. Sonrasında da aramızda tartışma çıktı, o esnada bıçakla boğazını kestim. Annesi üzerime gelince onu da ben yaraladım. Olay günü 8 tane hap içmiştim. Olay sonrası da oğlum beni alıp havaalanı tarafına götürdü. Ben baygın haldeydim. Sonrasında da emniyete gidip teslim oldum” dedi.

“Eşimin böyle bir şey yapacağını bilmiyordum”
Suça yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan kayınvalide Ayyuş Gökbulut suçlamaları kabul etmeyerek, “Olay, o gece bir anda oldu. Eşimin böyle bir şey yapacağını bilmiyordum. Bu konu evde hiç konuşulmadı. Olay sırasında biber gazını ben sıkmadım, karşı taraftan ele geçirdim. Benim olayla bir ilgim yok. Ben olay sırasında evdeydim ve dışarı çıktığımda eşimin Eser’in boğazına bıçak dayayıp, ‘ben namusumu temizledim’ dediğini duydum” ifadelerini kullandı.
Tutuklu yargılanan kayınbirader Cafer Gökbulut suçsuz olduğunu ve olaylara ablasını kaçıran damat Eser Efsane’nin sebep olduğunu vurguladı. Gelin Damla Efsane’nin dayısı Gökhan Gökbulut ise olaylarla bir ilgisinin bulunmadığını, hatta ortamı sakinleştirmek için çaba sarf ettiğini söyledi.

“Oğlumu kanlar içinde yerde gördüm”
Olay sırasında aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Eser Efsane’nin annesi mağdur Meryem Fidan ise, “Olaydan 18 gün önce Damla bizi arayarak ailesinin altınlarını kendisinden aldığını ve kendisini de bir işe koyarak çalıştırdıklarını söyledi. Oğlum da gidip Damla’yı aldı. Daha sonra gelinin ailesi geldi. Kına gecesi için anlaştık ve kına gecesinin kendi evleri yerine bacısının evinde yapılması için ısrar ettiler. Kına gecesinin ilerleyen saatlerinde ise kargaşa çıkardılar. O sırada ben oğlumu kanlar içinde yerde gördüm. Gelinin annesi de biber gazı sıktı o anda. Oğlumu yerde görünce onu korumak için önüne atlamaya çalıştım ama bu sırada gelinin babasının beni de bıçakladığını hissettim. Hepsinden şikayetçiyim” şeklinde konuştu.

Görgü tanıklarından kan donduran ifadeler
Sanıklar ve mağdurun dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tanıkları dinlemeye geçti. Görgü tanıklardan D.Ö.'nün anlattıkları ise adeta kan dondurdu. Cinayetin önceden tasarlandığını belirten D.Ö, "Düğünde bazı gençler halay çekerken ceplerinde bıçak olduğu belli oluyordu. Sonra işaretleştiler. Kızın annesi elinde bir poşetle biber gazı dağıttı çevresindekilere ve kendisi de sıktı. Sonrasında da Eser’in boğazının Mehmet Gökbulut tarafından kesildiğini gördüm. Zaten olay öncesinde de kız tarafının kadın misafirleri düğünü terk etti ve erkek misafirler çoğunlukta kaldı” ifadelerine yer verdi.
Tanık M.F. ise olaydan önce gelinin kardeşi Cafer Gökbulut tarafından birkaç kez zafer işareti yapıldığını ve bu hareketin ardından kız tarafı misafirlerinin bir kenara çekildiği, akabinde de olayların başladığı iddiasında bulundu.

Tutukluğun devamına karar verildi, Mehmet Gökbulut için rapor talep edildi
Tanıkların dinlenmesinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamı ile gelin Damla Efsane’nin bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesini kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, rahatsızlığı bulunduğu için sürekli ilaç içtiğini iddia eden sanık kayınbaba Mehmet Gökbulut’un cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı ile ilgili de Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi. Mahkeme heyeti ikinci duruşmanın ise 5 Mayıs 2020 saat 14.00’da görüleceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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