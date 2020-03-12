GASMEK ressamlarından 3 ayda 60 eser

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

GASMEK ressamlarından 3 ayda 60 eser

İHA

GASMEK ressamlarından 3 ayda 60 eser

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’ndan (GASMEK) Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisi’nde eğitim alan 15 kadın kursiyer, 3 aylık kısa bir süre zarfına 60 eser sığdırarak büyük bir başarıya imza attı. Sergi, 15 Mart Pazartesi gününe kadar Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisi’nde halkın beğenisine sunulacak.
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı GASMEK kurs merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin elde ettikleri başarılara bir yenisi daha eklendi. Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisi’nde resim sanatı üzerine eğitim alan 15 kadın kursiyerin 3 aylık bir çalışmayla resmettiği 60 eser, gururla sergilendi. El emeği resimler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Serginin son açılışında konuşan Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitim ve yaygın eğitim konusunda bir devrim gerçekleştirdiğini belirterek, “Şu anda son 5 yıl içerisinde hem mesleki eğitimde hem de yaygın eğitim de ulaştığımız rakam 230 bin insanı geçmiş durumda. Meslek eğitimi insanlarımızı kendilerini geliştirmesi açısından ve istihdama katkı sağlaması yönünden ciddi önem taşıyor. 100 binlerce insana dokunduk. Bu başarı da bizi ciddi anlamda heyecanlandırıyor. Bu işi doğru yaptığımızın en büyük göstergesi ulaştığımız insan sayısıdır. Bir Çin atasözü derki; ‘Eğer bir yıl sonrasını düşünüyorsanız pirinç ekin, 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç dikin, eğer 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin’ gerçekten insana yatırım zordur. Ancak uzun vadede en güzel hizmettir. Şu an bizim GASMEK merkezlerimizde farklı alanlarda 400’den fazla farklı branşta eğitimler veriliyor. 33 tane merkezimiz faaliyet gösteriyor. Hâlihazırda yapımı devam eden merkezlerimiz mevcut. Umarım hep beraber Gaziantep’in eğitimine ve istihdamına katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Aksoy: "Kursiyerler yaz, kış demeden eğitimlerine devam ediyor"
Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisi’nde kursiyerlerin resim sergisi için bir araya geldiklerini ifade eden Aksoy, “Gerek hocamızın kendi alanındaki deneyimlerini bize sunması ve öğrencilerimizle buluşturması gerekse öğrencilerimizin soğukta da sıcakta da heyecanlarından hiçbir şey kaybetmeden eğitimini düzenli olarak sürdürmesi çok önemlidir. Her bir kardeşimizin tabloları birbirinden daha güzel. Sözlü olarak anlatılırsa her bir tablo birçok kitabı hikayesiyle doldurabilecek bir güce sahip eserlerdir. O yüzden bu serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
GASMEK kursiyerlerinden Sevinç Ufaloğlu, daha önce hiçbir şekilde resim sanatı üzerine eğitim almadığını dile getirerek, “1 senedir GASMEK kurslarında eğitim alıyorum. Eğitim almadan önce resme yönelik yeteneğimin farkında değildim. Şimdi çizdiğim resimlerden büyük keyif alıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Akif Ersoy Gaziantep Kolej Vakfı’nda anıldı
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy Gaziantep Kolej Vakfı’nda anıldı
Öğrenciler, Mehmet Akif’i unutmadı
YEREL HABERLER Öğrenciler, Mehmet Akif’i unutmadı
(Görüntülü) GAZİANTEP İslahiye ve Nurdağı'nda İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP İslahiye ve Nurdağı'nda ...
(Görüntülü) Gaziantep'te helikopterli trafik denetiminde sürücülere ceza  
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gaziantep'te helikopterli trafik ...
(Görüntülü) SPOR Gaziantep FK'lı futbolcu Oğuz Ceylan Milli takım için yetkililerden telefon geldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) SPOR Gaziantep FK'lı futbolcu Oğuz Ceylan ...
Cenaze namazı öncesinde korona uyarısı Gaziantep'te imamlar cemaate cenaze namazı sonrasında ve taziye ziyaretlerinde musafaha yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor
YEREL HABERLER Cenaze namazı öncesinde korona uyarısı Gaziantep'te ...
Korona virüsü için özel ekip kuruldu Özel ekip tarafından her gün spor ve sosyal tesisler, parklar, çöp konteynerleri temizleniyor
YEREL HABERLER Korona virüsü için özel ekip kuruldu Özel ekip ...
Hokey Federasyonu'ndan ‘korona’ açıklaması Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan: "Koronavirüs nedeniyle maçların iptali söz konusu değil"
YEREL HABERLER Hokey Federasyonu'ndan ‘korona’ açıklaması Türkiye ...
MMT Amerikan Hastanesi’nde kutlama Taşdelen 14 Mart’ı kutladı
YEREL HABERLER MMT Amerikan Hastanesi’nde kutlama Taşdelen 14 Mart’ı ...
Araban MYO’dan çiftçi eğitimi semineri
YEREL HABERLER Araban MYO’dan çiftçi eğitimi semineri
Büyükşehir’in akıllı ulaşım projesi Türkiye’ye örnek olacak Büyükşehir’in, ulaşımdaki yeni projesi ödülle taçlandı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in akıllı ulaşım projesi Türkiye’ye örnek ...
Gaziantep´te 3 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep´te 3 bin 380 paket kaçak sigara ele ...
Gaziantep'te helikopterli trafik denetiminde sürücülere ceza
YEREL HABERLER Gaziantep'te helikopterli trafik denetiminde ...
İstiklal Marşını kabul töreninde koronaya kolonyalı önlem Korona virüsü nedeniyle programa katılan katılan davetlilere kolonya ikram edildi
YEREL HABERLER İstiklal Marşını kabul töreninde koronaya kolonyalı ...
GAÜN’ün girişimci adayları bütçe yapmayı öğreniyor
YEREL HABERLER GAÜN’ün girişimci adayları bütçe yapmayı öğreniyor
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
Helikopter destekli trafik denetimi
YEREL HABERLER Helikopter destekli trafik denetimi
Gaziantep FK'lı futbolcu Oğuz Ceylan: Milli takım için yetkililerden telefon geldi
YEREL HABERLER Gaziantep FK'lı futbolcu Oğuz Ceylan: Milli takım ...
Rektör Gür’den İstiklal Marşı kutlaması
YEREL HABERLER Rektör Gür’den İstiklal Marşı kutlaması
İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Milletimizin bağımsızlık için verdiği mücadele, istiklal marşımızın dizelerinde sonsuza kadar yaşayacaktır”
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma ...
Gaziantep Kolej Vakfı önlemleri arttırdı
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı önlemleri arttırdı
Kayode Trabzonspor'a attığı golü şehit ailelerine armağan etti Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Olarenwaju Kayode: “Golümü şehit askerlere ve ailelerine armağan ettim” “Takıma katkı sağlamak gollerimden daha önemli” “Türkiye’de kalabilirim”
YEREL HABERLER Kayode Trabzonspor'a attığı golü şehit ailelerine ...
Oğuz Ceylan: “Milli takım için telefon geldi”
YEREL HABERLER Oğuz Ceylan: “Milli takım için telefon geldi”
Başhekim Dr. Hüseyin Esen’den Tıp Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başhekim Dr. Hüseyin Esen’den Tıp Bayramı mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X