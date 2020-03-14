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14 Mart Tıp Bayramı SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde “Antep harbinde sağlık hizmetleri” konulu fotoğraf sergisi açıldı

İHA

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Uzm. Dr. Samet Bayrak'ın arşivinden oluşan fotoğraf sergisi açıldı.

14 Mart Tıp Bayramı SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde “Antep harbinde sağlık hizmetleri” konulu fotoğraf sergisi açıldı

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Uzm. Dr. Samet Bayrak’ın arşivinden oluşan fotoğraf sergisi açıldı.
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılışında bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, böyle anlamlı bir sergiyi açtığı için Uzm. Dr. Samet Bayrak’a teşekkür ettiğini söyledi.
“Sağlıkla ilgili hassas günler geçirdiğimiz bu dönemde, çevremize ve toplumumuza katkımız olması için, öncelikle kendi sağlığımıza özen göstermeliyiz” diyen Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:
“Mensubu olmaktan büyük gurur duyduğum tıbbiyenin Cumhuriyetimizin şekillenmesinde olduğu gibi, Gaziantep’in kurtuluş mücadelesinde de tıbbiyeliler büyük katkılarda bulunmuş olup, bugün fotoğraflarla bu tarihin kahramanlarını bir kez daha minnetle anıyoruz.”
Prof. Dr. Dağlı, sağlıkta şiddetin olmadığı, sağlıklı, huzurlu ve nice 14 Mart kutlamaları temennilerinde bulundu.
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ise 14 Mart tarihinin Türk tıbbının ruhu ve 101 yıl önce yakılan bir meşale olduğuna vurgu yaptı.
Prof. Dr. Akkın, “101 yıl önce bu meşalenin yakıldığı ortama benzer şekilde yine küresel bir biyolojik güç karşısında; sağlık hizmeti alanlar, sağlık hizmeti sunanlar, sağlık otoritesi meslek birlikleri bir güç birliği içinde büyük bir mücadele yürütüyor” ifadelerini kullandı.
Bu mücadele ruhu bağlamında Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Uzm. Dr. Samet Bayrak’ın arşivinden Antep Harbinde Sağlık Hizmetleri konulu bir sergi açılışında bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını kaydeden Prof. Dr. Akkın, “Hepimiz adına teşekkür ediyor, 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Uzm. Dr. Samet Bayrak da, “Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda İstanbul’dan Bandırma Vapuru ile Samsun’a giderken tıbbiyelilerle yola çıktıysa, Antep’teki mücadele de tıbbiyelilerle başlamıştır” şeklinde konuştu.
Tıbbiyelilerin vatan savunmasında daima ön planda olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Bayrak, “Bugünkü sergimiz Antep harbindeki sağlık hizmetleri. Bana bu fırsatı tanıdığınız için hepinize teşekkür ediyor, Tıp Bayramınızı kutluyorum” dedi.
Konuşmaları ardından toplu kurdele kesimiyle açılan sergide, Uzm. Dr. Samet Bayrak, fotoğraflarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Prof. Dr. Ayşen Bayram, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Gaziantep Kent Konseyi Genel Sekreteri Avukat Aybüke Yıldırım, SANKO Üniversitesi Mesul Müdürü Dr. Suat Özerbaş, Hastane Müdürü Hüseyin Söylemez ile akademisyenler, hekimler, idareciler ve öğrenciler katıldı.

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