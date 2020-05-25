Gaziantep´te, baraj ve göletlere 55 bin yavru sazan bırakıldı

Af yasası 2020 ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Tahtaköprü Barajı ile 4 gölete 55 bin yavru sazan bırakıldı.<br>`Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi´ kapsamında Akdeniz Su ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde 2020 yılında üretilen yavru sazanlar, Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Tahtaköprü Barajı ile Hacıaslan, Yamaçoba, Hamidiye ve Alleben göletlerine bırakıldı. Baraj ve göletlere bırakılan 55 bin yavru sazanın, 1 ile 1,5 yıl içinde avlanacak boyuta geleceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-05-25 14:43:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.