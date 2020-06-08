Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü 1yaralı Sürücü hastane dönüşünde trafik kazasında öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü 1yaralı Sürücü hastane dönüşünde trafik kazasında öldü

İHA

Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü 1yaralı Sürücü hastane dönüşünde trafik kazasında öldü

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde aşırı hız nedeniyle 2 otomobil çarpıştı. Feci kazada hastaneden dönen sürücü hayatını kaybederken, diğer aracın şoförü ise ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'da yaşayan 25 yaşındaki Ahmet Doğan, uzun süredir devam eden kulak rahatsızlığı nedeniyle Gaziantep'teki bir hastaneden randevu aldı. Ailesinin ısrarla gitmesini istememesine rağmen, ağrıya dayanamayan Ahmet Doğan, 02 BJ 270 plakalı aracıyla Gaziantep'teki hastaneye geldi. Burada tedavi olan ve ağrıları hafifleyen Doğan, dönüş yolunda Yavuzeli ilçe çıkındaki Karadağ geçidi mevkisinde Adıyaman istikametinden gelen ve kendi şeridinin dışında seyir ettiği ve süratli olduğu ileri sürülen S.K. yönetimindeki 27 AVY 46 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki kayalıklara uçtu. Feci kazada ağır yaralanan Ahmet Doğan araç içerisinde sıkışırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde defalarca kalbi duran Doğan, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile 3 kez hayata döndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakika boyunca yaptıkları müdahaleler ile hayata döndürdüğü genç sürücünün getirildiği Şehitkamil Devlet Hastanesinde tekrar kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kalbi çalıştırılamayan sürücü hastanede hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan diğer sürücü S.K. ise Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde başka bir kazanın olmaması için jandarma ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri alınırken, kısa süre trafiğe kapanan yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.
Kazanın ardından kayalıklara uçan otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken, kazada ölen Ahmet Doğan'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

6'ncı katta cam silerken düşen kadın öldü
YEREL HABERLER 6'ncı katta cam silerken düşen kadın öldü
Gaziantep'te, 226 kişiye kısıtlama ve mesafe cezası 
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 226 kişiye kısıtlama ve mesafe cezası 
Ramazan ayında binlerce ailenin yardımına koştular Yardımların anlatıldığı tanıtım filmi duygulandırdı
YEREL HABERLER Ramazan ayında binlerce ailenin yardımına ...
Buğday tarlasındaki anız yangını korkuttu
YEREL HABERLER Buğday tarlasındaki anız yangını korkuttu
Korona virüs ile "fıstık" gibi mücadele Gastronomi kentinde ilk ‘Fıstık gibi’ sertifikası sahibini buldu
YEREL HABERLER Korona virüs ile "fıstık" gibi mücadele Gastronomi ...
Sokak hayvanları için mama ve ilaç desteği
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için mama ve ilaç desteği
16 ilde FETÖ operasyonu: 24'ü aktif polis, 33 gözaltı
YEREL HABERLER 16 ilde FETÖ operasyonu: 24'ü aktif polis, 33 gözaltı
Kamyon zulasından 83 kilo esrar çıktı
YEREL HABERLER Kamyon zulasından 83 kilo esrar çıktı
Gaziantepliler nohut dürüme akın etti
YEREL HABERLER Gaziantepliler nohut dürüme akın etti
Uyuşturucu ticaretine Onix darbesi Gaziantep’te hassas burunlu dedektör köpek Onix’in şüphelendiği kamyondan 83 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine Onix darbesi Gaziantep’te ...
Ayın en ihtişamlı hali: Dolunay Gaziantep semalarındaki dolunay hayran bıraktı
YEREL HABERLER Ayın en ihtişamlı hali: Dolunay Gaziantep ...
Diyetisyenler Günü'nde sanal konferans Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Dağ: Beslenmenin insan sağlığının korunmasındaki önemi ilk çağlardan beri biliniyor" "Hipokrat 'besinle tedavi edebileceğiniz hallerde ilaç tavsiye etmeyiniz', İbni Sina ise 'perhiz yeterli olduğu sürece ilaca başvurmayınız' diyerek beslenmenin önemini ifade ediyor"
YEREL HABERLER Diyetisyenler Günü'nde sanal konferans Türkiye ...
Gaziantep’te arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü
YEREL HABERLER Gaziantep’te arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü
Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 ...
Gaziantep'te motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama
Gaziantep'te çok sayıda tabanca, tüfek ve fişek ele geçirildi Çeşitli olaylara karışan 10 şahsa işlem yapıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te çok sayıda tabanca, tüfek ve fişek ele ...
Motosiklet hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları tutuklandı
Motosiklet ile kamyonet çarpıştı 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile kamyonet çarpıştı 1 yaralı
Şahinbey Belediyesi çevreci okulları ödül yağmuruna tuttu
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi çevreci okulları ödül yağmuruna ...
SANKO Üniversitesi’nde sanal konferans Uzm. Dyt. Hasan Keskin: “İş disiplininden asla ödün vermeyin”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’nde sanal konferans Uzm. Dyt. ...
İslahiye’de saman satışı başladı
YEREL HABERLER İslahiye’de saman satışı başladı
Şahin Nizip ve Karkamış’ta hasat yapan çiftçiyle buluştu
YEREL HABERLER Şahin Nizip ve Karkamış’ta hasat yapan çiftçiyle ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen aslanlar beş yaşında Aslanların yıl sonuna doğru yavru vermesi bekleniyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen aslanlar beş ...
Yıldırım’dan destekler vurgusu “Destekler yılsonuna kadar devam etmeli”
YEREL HABERLER Yıldırım’dan destekler vurgusu “Destekler yılsonuna ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X