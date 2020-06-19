Zergil Dağı'ndaki orman yangını söndürüldü

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Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan ve Zergil Dağı olarak bilinen alanda akşam saatlerinde meydana gelen yangın söndürüldü.

Yangın Gaziantep’in Nizip ilçesi Samandöken Mahallesi mevkisindeki Zergil Dağı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle Zengil dağı alevler yükselmeye başladı. Alanın yandığını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri ile Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın uzun uğraşların ardından ekipler tarafından söndürüldü.

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