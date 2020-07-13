Şehitkamil’deki yıpranan parklar revize ediliyor Şehit Resul Bozkurt Parkı’nda yenileme çalışması başlatıldı

Şehitkamil Belediyesi, yaptığı yeni parkların yanı sıra mevcut parklarda da onarım çalışmalarıyla daha yeşil ve daha düzenli parklara sahip bir Şehitkamil inşa etmeyi sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi, son olarak Hacıbaba Mahallesi’nde bulunan Şehit Resul Bozkurt Parkı’nda bakım ve onarım çalışması başlattı.

İlçe halkının yaşam kalitesini arttıracak proje ve çalışmalarıyla takdir gören Şehitkamil Belediyesi, daha önceden tamamlayarak halkın hizmetine sunduğu parkların periyodik olarak bakım ve onarım çalışmalarını aksatmadan devam ettiriyor. Hacıbaba Mahallesi’nde bulunan ve zamanla yıpranan Şehit Resul Bozkurt Parkı’nda bakım ve onarım çalışması başlatan Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocuklar için oyun grupları, oturma bankları, kilit taşı, çim yenileme ve çevre düzenlemesi çalışması yürütüyor. Parkta ayrıca fitnes alanı ve yeşillendirme çalışmaları da yapılıyor. Kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen Şehit Resul Bozkurt Parkı, yeniden vatandaşların hizmetine sunulacak.

Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verecek

Şehitkamil Belediyesinin yeşilin korunması ve yaygınlaşması adına yaptığı birçok hizmetten memnun olduklarını dile getiren Hacıbaba Mahalle Muhtarı Mehmet Memili, “Mahallemizde bulunan parkımız, çok eski bir park olduğu için Şehitkamil Belediyemizden buranın bakım ve onarımı için talepte bulunmuştuk. Sağ olsun belediyemiz, hemen talebimizi kabul etti ve çalışmaları başlattı. Parkımızın bozulan çocuk oyun grupları yenilenecek, oturma bankları yenilenecek, yeşillendirme çalışması yapılacak. Vatandaşlarımızın spor yapmaları için spor alanı oluşturulacak. İnşallah bu parkımız, bundan sonraki süreçte vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verecek. Ben, şahsım ve mahallem adına yapılan bu özverili çalışmalarından dolayı Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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