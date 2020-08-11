Gaziantep'te 9 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin bir garaja düzenlediği operasyonda 9 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'e yüklü miktarda kaçak sigara getirildiği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, kaçak sigaraların Nizip ilçesindeki bir TIR garajında gizlendiğini saptadı. Adrese operasyon düzenleyen polisler, garajda yaptığı aramada 9 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaralara el koyan polis, ismi açıklanmayan bir kişiyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-08-11 12:28:54



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