İş yerlerine pencereden girerken görüntülenen şüpheli yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 2 iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Zanlı, iş yerlerine girerken çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti.
Gaziantep'te son bir hafta içerisinde 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili polis çalışma başlattı. İş yerlerindeki bilgisayarların çalındığı olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada polis, güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, 2 iş yerinin de aynı kişi tarafından soyulduğunu belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ele geçirilen bilgisayarlar ise sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve kimliği açıklanmayan zanlı, tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-08-14 10:34:48
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