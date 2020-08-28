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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTB Ağustos ayı olağan meclis toplantısı

İHA

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.

GTB Ağustos ayı olağan meclis toplantısı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.
Toplantıda, borsanın ağustos ayı faaliyetlerinin yanı sıra, Covid19’un ekonomi üzerine etkileri, sektörel sorun ve çözüm önerileri ile ülke gündemine ilişkin konular ele alındı.
GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, ağustos ayı olağan meclis toplantısının açılış konuşmasına, 1071 Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak başladı. Temmuz ayının son haftasının ‘Zafer Haftası’ olarak kutlandığını anımsatan Tiryakioğlu, “Sultan Alparslan’ın 1071’de Malazgirt Zaferiyle Anadolu'nun kapılarını milletimize açtığı şanlı yürüyüş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1922’de Büyük Taarruzla, Anadolu'nun ebediyen yurdumuz olduğunu dünyaya ilan etmesiyle devam etmiştir. Ecdadımızın bizlere miras bıraktığı vatan ve bayrak sevgisi, daha büyük ve daha güçlü Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda her zaman yolumuzu aydınlatacaktır” dedi.
Konuşmasında, Covid19’a karşı alınacak tedbirler konusunda kişisel ve işletme odaklı tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılması uyarısında bulunan Tiryakioğlu, hayatın her alanında olumsuz etkilerini gösteren COVİD19’la ancak kurallara riayet edilerek mücadele edilebileceğini dile getirdi. COVİD19’a karşı ülke ve şehir olarak önemli bir sınav verildiğine dikkat çeken Tiryakioğlu, bu zorlu sınavda başarılı olmanın tek yolunun ise sorumlulukları göz ardı etmeden belirtilen kurallara uymak olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfiyle ilgilide değerlendirmelerde bulunan Tiryakioğlu, “Karadeniz’de Fatih sondaj gemimiz tarafından keşfedilen doğal gaz rezervi, ülkemizin kalkınmasına, enerjide dışa bağımlılığının sora ermesine, stratejik öneminin daha da güçlenmesine ve enerjide kaynak ülke olmamıza önemli katkılar sağlayacaktır. Tarihi keşfin gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutluyor, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferini kutlayarak konuşmasına başlayan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise tarihin akışını değiştiren bu iki büyük zaferin kadim Anadolu topraklarının ebediyen ata yurdumuz olarak kalmasını sağladığını ifade etti.
Konuşmasında, temmuz ayında Resmi gazetede yayımlanarak bir ay uzatılmasına karar verilen kısa çalışma ödeneği ile ilgili açıklamalarda bulunan Akıncı, uygulamanın temel çıkış noktasının pandemi döneminde istihdamın korunması olduğunu bu nedenle uygulamanın yıl sonuna kadar tekrar uzatılmasının işveren ve işçi açısından yararlı olacağını söyledi.
Hafta içerisinde Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” hakkında da paylaşımda bulunan Akıncı, bu karar ile ilçelerde yatımların önünün artık daha fazla açılacağını belirtti.
Karar ile artık Nizip OSB, Oğuzeli OSB ve İslahiye OSB’de yapılacak yatırımların 5. Bölge teşviklerinden faydalanacağını vurgulayan Akıncı, bu bölgelere yatırım ilgisinin artmasının bölgesel kalkınmaya ve istihdama ciddi katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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