İslahiye'de tehlikeli serinlik



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen girdikleri süs havuzları ile derelerde serinlemeye çalışıyor.

İslahiye´de hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken, ilçe sakinleri de serinlemek için kendilerini ağaç gölgelerine attı. Tehlikeye ve yasağa aldırış etmeyen çocuklar ve gençler ise parklardaki süs havuzları ile Göz Deresi´nde serinlemeye çalıştı. Görevlilerin uyarmasına rağmen gençler, derede yüzmeye devam etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-09-03 14:09:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.