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Güneydoğu Anadolu hububat ve bakliyat ihracat şampiyonluğunu kaptırmıyor Güneydoğulu Hububat İhracatçılarından 166 Ülkeye 1 milyar 419 milyon 791 bin dolar ihracat

İHA

Pandemi sürecinde birçok sektörde ihracat rakamları düşerken, hububat ve bakliyat sektöründe ihracat her geçen gün artarak devam ediyor. TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, 2020 yılının 8 aylık diliminde Türkiye genelinden toplam 4 milyar 607 milyon 70 bin dolarlık ihracat yapıldığını, bunun 1 milyar 419 milyon 791 bin dolarlık kısmının Güneydoğulu ihracatçılar tarafından gerçekleştirildiğini ve hububat bakliyat sektörünün ihracat alanındaki liderliğini sürdürdüğünü ifade ederek ihracatçıları kutladı.

Güneydoğu Anadolu hububat ve bakliyat ihracat şampiyonluğunu kaptırmıyor Güneydoğulu Hububat İhracatçılarından 166 Ülkeye 1 milyar 419 milyon 791 bin dolar ihracat

Pandemi sürecinde birçok sektörde ihracat rakamları düşerken, hububat ve bakliyat sektöründe ihracat her geçen gün artarak devam ediyor. TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, 2020 yılının 8 aylık diliminde Türkiye genelinden toplam 4 milyar 607 milyon 70 bin dolarlık ihracat yapıldığını, bunun 1 milyar 419 milyon 791 bin dolarlık kısmının Güneydoğulu ihracatçılar tarafından gerçekleştirildiğini ve hububat bakliyat sektörünün ihracat alanındaki liderliğini sürdürdüğünü ifade ederek ihracatçıları kutladı.
Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Yönetim Kurulu Mahsum Altunkaya Başkanlığında toplandı. Gündemin değerlendirildiği toplantıda Ağustos 2020 dönemi ihracat verileriyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Mahsum Altunkaya, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede sektörel ihracatın istenilen düzeyde devam ettiğini, 2020 yılının son dört aylık sürecine odaklandıklarını sözlerine ekledi. Ağustos 2020 döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 18,5 artışla 182 milyon 116 bin dolarlık sektör ihracatı gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Altunkaya yılın ilk sekiz aylık sürecinde ise hububat bakliyat ihracatçılarının bir önceki yıla oranla yüzde 12’lik artışla 1 milyar 419 milyon 791 bin dolarlık ihracata imza attığını sözlerine ekledi. Pandemi sürecinde hububat ve bakliyat ihracatının kesintisiz sürekli artışla devam ettiğine dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya Türkiye genelinden 2020 yılının sekiz aylık sürecinde sektörde toplam 4 milyar 607 milyon 70 bin dolarlık ihracat yapıldığını bunun 1 milyar 419 milyon 791 bin dolarlık kısmının Güneydoğulu ihracatçılar tarafından gerçekleştirildiğini ve Güneydoğu Anadolu’nun hububat bakliyat sektörünün ihracat alanındaki liderliğini sürdürdüğünü ifade ederek ihracatçıları kutladı.
İhracatçıların en büyük pazarı Ortadoğu ülkeleri
Türkiye genelinden yapılan ihracatta ülke grupları bazında ilk sıranın 1 milyar 814 milyon 37 bin dolarla Ortadoğu ülkelerine ait olduğuna da dikkat çeken Başkan Altunkaya, Ortadoğu pazarının Güneydoğulu ihracatçılar için özel bir önem taşıdığını ve bu süreçte Güneydoğu'dan Ortadoğu Ülkelerine yapılan ihracatın 724 milyon 710 bin dolar olduğunu ve bu rakamın bölgemizin toplam sektör ihracatının yüzde 51’ine tekabül ettiğini sözlerine ekledi. Türkiye genelinden gerçekleştirilen hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında ülke grupları itibariyle ikinci sıranın 1 milyar 87 milyon 907 bin dolarla Afrika ülkelerinde olduğuna, üçüncü sırada ise 548 milyon 790 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerinin bulunduğuna dikkat çeken Başkan Altunkaya, 479 milyon 86 bin dolarla Amerika ülkelerinin dördüncü, 295 milyon 212 bin dolarla Asya ve Okyanusya ülkelerinin beşinci sırada yer aldıklarını belirterek, bu ülke gruplarını 183 milyon 89 bin dolarla Eski Doğu Bloku ülkelerinin, 118 milyon 391 bin dolarla Türki Cumhuriyetlerin ve 53 milyon 438 bin dolarla diğer Avrupa ülkelerinin takip ettiğini sözlerine ekledi. Bu süreçte Türkiye genelinden 26 milyon 142 bin dolarlık serbest bölgelere de ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Altunkaya, pandemi süreci ve koşullarında gerçekleştirilen ihracatın ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığına da dikkat çekti. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen hububat bakliyat ihracatında ise, ilk sırayı 724 milyon 710 bin dolara Ortadoğu Ülkelerinin aldığını da ifade eden Altunkaya, ülke grupları bazında ikinci sırada 406 milyon 134 bin dolarla Afrika ülkelerinin, üçüncü sırada ise 179 milyon 878 bin dolarla Amerika ülkelerinin yer aldığını bu ülke gruplarını ise 49 milyon 15 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerinin, 28 milyon 664 bin dolarla Asya ve Okyanusya ülkelerinin, 15 milyon 296 bin dolarla ise Eski Doğu Bloku ülkelerinin takip ettiğini belirtti.
208 ülke ve serbest bölgeye hububat bakliyat ihracatı yapıldı
Altunkaya, Ocak Ağustos 2020 döneminde sektörün Türkiye genelinden toplam 208 ülke ve serbest bölgeye ihracat yaptığını Güneydoğu Anadolulu ihracatçıların ise toplam 161 ülke ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ülke bazlı ihracatta Türkiye genelinden yapılan en fazla ihracatın 831 milyon 878 bin dolarla Irak, 241 milyon 311 bin dolar Birleşik Devletler, 173 milyon 259 bin dolar Suriye, 172 milyon 142 bin dolar Yemen, 163 milyon 614 bin dolar Sudi Arabistan’a yapıldığına dikkat çeken Mahsum Altunkaya, Güneydoğulu ihracatçıların ise ülke bazlı ihracatta en fazla ihracatı 473 milyon 60 bin dolarla Irak’a yaptığını bu ülkeyi 96 milyon 56 bin dolarla Cibuti’nin izlediğini üçüncü sırada ise 87 milyon 282 bin dolarla Suriye’nin yer aldığını ifade etti. Ürün bazlı ihracatı da değerlendiren Mahsum Altunkaya, Güneydoğu’dan gerçekleştirilen ihracatta makarna, buğday unu, bitkisel yağlar, bisküvi pasta ve ürünleriyle kakaolu mamuller, irmik, bulgur, margarin, şeker ve şekerli mamuller ile mercimek ve çeşitli yemlerin yer aldığını ifade ederek Türkiye genelinde ürün bazlı ihracatta ise ilk sıraları bisküvipasta, buğday unu, bitkisel yağlar, makarna, şeker ve şeker mamulleri, kakaolu mamuller, mercimek, yağlı tohumlar, bulgur, margarin, nohut, irmik, çeşitli yemler, baharatlar ve fasulyenin öncelikli ürünler olarak ihraç edildiğini sözlerine ekledi.
Irak Pazarı Güneydoğulu İhracatçıların Gözdesi
Hububat Bakliyat sektörünün Irak pazarında toparlanmaya başladığına da dikkat çeken Başkan Altunkaya, “ Sektörümüzde gerek ülke olarak gerekse bölge olarak en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke olan Irak’ta toparlanma sürecimiz hızla devam etmektedir. Yılın sekiz aylık sürecinde Türkiye genelinden bütün sektörler Irak pazarına toplam 4 milyar 327 milyon 440 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken bu rakamın bütün sektörler için 1 milyar 366 milyon 606 bin dolarlık bölümü Güneydoğulu ihracatçılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Sektörümüzle ilgili olarak ta Irak’a Türkiye genelinden toplam 831 milyon 878 bin dolarlık ihracat yapılırken bu rakamın 471 milyon 715 bin dolarlık bölümü GAİB üyesi hububat bakliyat ihracatçıları tarafından gerçekleştirilmiştir. Elbette pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılar gerek ülke bazlı gerekse ürün bazlı ihracatımızı olumsuz etkilemiş ama sektörümüz bu anlamda çok kısa bir süre içerisinde toparlanarak yaşanan sıkıntılara rağmen bölgemizde ihracatın liderliğini sürdürmeye devam etmiştir” dedi.
2020’nin son 4 ayına odaklandık
2020 yılının sekiz aylık döneminde sektörel ihracatta birinciliği kaptırmayan Güneydoğulu hububat bakliyat ihracatçıları yılın son dört aylık diliminde ihracatlarını arttırarak devam ettirmek için kolları sıvadı. Pandemi sürecinde ihracat rekorları kırmaya devam eden hububat bakliyat ihracatçıları 2020 yılının sonuna kadar mevcut pazarlardaki paylarını arttırırken, yeni pazarlardaki etkinliklerini de arttırarak sürdürmeye kararlı. Mahsum Altunkaya, gerek ülke genelinden gerekse bölgeden gerçekleştirilen ihracatta son dört aylık dilimde ihracatın artarak devam edebilmesi için gerekli her türlü çalışmayı büyük bir titizlikle sürdürdüklerini ifade ederek, bu süreçte 2021 yol haritasını da oluşturmaya başladıklarını sözlerine ekledi.

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